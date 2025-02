Ein erster Blick auf Economos aus Peacemaker: Staffel 2

HQ

In den Comics ist Economos keine bekannte Figur, aber Regisseur James Gunn gab ihm eine prominente Position in The Suicide Squad, phänomenal interpretiert von Steve Agee. Dies führte dazu, dass Economos auch in Peacemaker in größerer Kapazität auftauchte.

Wir wussten bereits, dass er in Peacemaker: Staffel 2 mitspielen würde, und da Agee am Mittwoch Geburtstag hatte, nutzte Gunn die Gelegenheit, um ein Bild von ihm aus der zweiten Staffel zu zeigen. Für diejenigen, die die Show verfolgt haben, ist es klar, dass "Dyebeard" (wenn ihr es wisst, wisst ihr) dieses Mal einen besseren Job beim Färben seines Bartes macht. Ob Peacemaker irgendetwas Neues hat, worüber er sich ärgern kann, bleibt abzuwarten.

Economos wurde übrigens bereits in das neue DC-Universum eingeführt, da er in der TV-Serie Creature Commandos zu sehen war, die im vergangenen Dezember Premiere feierte. Wir gehen davon aus, dass er neben Peacemaker: Staffel 2 und der Fortsetzung von Creature Commandos auch in der TV-Serie Waller zu sehen sein wird, und wir wären sehr überrascht, wenn er nicht auch in anderen DC-Projekten auftauchen würde.

Schauen Sie sich das Bild unten an. Peacemaker: Staffel 2 feiert im August Premiere. Hoffentlich dauert es nicht mehr allzu lange, bis der erste Trailer veröffentlicht wird.