Ein erster Blick auf die Among Us -Serie wird auf dem Summer Game Fest präsentiert

Der Mann hinter Summer Game Fest, Geoff Keighley, hat bestätigt, dass die Zeichentrickserie Among Us während des Hauptschaufensters am 7. Juni ihren ersten Look präsentieren wird.

Uns wird gesagt, dass wir einen "besonderen Vorgeschmack " erwarten können und dass "wir gewarnt wurden, dass einige verdächtige Bohnen die Bildschirme sabotieren könnten... "

Da Keighley einen guten prominenten Gast liebt, bedeutet das hoffentlich, dass entweder Dan Stevens, Patton Oswalt, Debra Wilson, Liv Hewson, Ashley Johnson, Elijah Wood, Randall Park, Yvette Nicole Brown, Wayne Knight, Kimiko Glenn oder Phil LaMarr auf der Bühne stehen.

In jedem Fall sollten Sie am 7. Juni um 22:00 Uhr BST / 23:00 Uhr MESZ Summer Game Fest einschalten.