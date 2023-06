Ein erster Blick auf Armored Core VI: Fires of Rubicon

HQ

Seit der Ankündigung bei den letzten The Game Awards im Dezember 2022 hatten wir nur ein paar kleine Vorschauen auf Armored Core VI: Fires of Rubicon. Der Mech-Action-Titel von FromSoftware mag für das Publikum im Westen eine etwas unbekannte Serie sein, aber Fires of Rubicon wird sein Universum am 25. August für alle Spieler gleichzeitig öffnen. Es wird auch eine Art "Neustart" der Saga sein, der durch das Vertrauen, das die Community in den letzten Jahren in FromSoft mit seinen ARPGs wie Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice und Elden Ring gesetzt hat, weiter gestärkt wird. .

Es gab viele Erwartungen, zu erfahren, wie viel von der DNA des Studios, die wir alle kennen, in Armored Core VI steckt oder wie sehr es sich von den oben genannten Spielen unterscheidet, daher haben wir uns sehr gefreut, einer Videopräsentation beizuwohnen, die von den Produzenten des Spiels, Yasunori Ogura und Atsuo Yoshimura, durchgeführt wurde.

Ogura begann damit, in einen Kontext zu stellen, was genau Armored Core ist. Es handelt sich um eine Reihe von Action-RPG-Titeln, die es seit der Gründung von FromSoftware gibt, mit der Veröffentlichung des ersten Teils im Jahr 1997 für PlayStation. Das Grundkonzept ist, dass wir ein Pilot dieser Kampfroboter sind, die wir nach unseren Wünschen anpassen können, um einen einzigartigen Kampfstil zu entwickeln, mit dem wir es mit anderen Mechas aufnehmen können. Das Zusammenbauen von Waffen und verschiedenen Teilen unseres Roboters verändert nicht nur den Kampfstil, sondern auch die Bewegung und die Schaffung eines einzigartigen Spielstils für jeden Spieler.

Von Anfang an betonen beide Produzenten, dass die Glätte und Affinität zur Steuerung eine der zentralen Achsen für die Entwicklung dieses sechsten Teils war, während sie die Spielkarte erweitern und dynamische Situationen und Kampfszenen mit mehreren Lösungen einführen, die effektiv dem Stil und Ton der aktuellsten Titel des Studios folgen.

In Bezug auf den Umfang des Spiels wurden die Levels nach einem dreidimensionalen Muster gestaltet, was bedeutet, dass Vertikalität und Entfernung Elemente sind, die berücksichtigt werden müssen. Sehr ausgeklügelte Räume, die Cross-Action und ein Gefühl von groß angelegten Kämpfen begünstigen. In dem Video konnten wir verschiedene Umgebungen sehen, wie z. B. riesige Wüstengebiete, verschneite Landschaften und große Industrieanlagen, die alle so konzipiert sind, dass wir uns auf diesen leistungsstarken mechanischen Rüstungen agil bewegen können. Obwohl Fires of Rubicon im Wesentlichen als Einzelspieler-Titel gedacht ist, finden wir hier wieder einen PvP-Multiplayer, mit dem wir andere Spieler im Kampf herausfordern können.

Es war unvermeidlich, dass irgendwann in der Präsentation das Thema Schwierigkeit auftauchte, die die Entwickler als grundlegenden Bestandteil der Spiele des Studios betrachten (etwas, das wir aus Erfahrung nicht widerlegen können). In Armored Core VI werden wir sehr harte Kämpfe haben, in denen der Fortschritt durch das gleiche Konzept wie in Seelen gekennzeichnet sein wird: Beobachtung, Übung, Versuch und Irrtum. Natürlich geht die Anpassung des Mecha viel in diese Richtung, da wir sorgfältig auswählen müssen, welche Waffen oder Upgrades wir installieren, um die Umgebung und die Schwachstellen des Feindes auszunutzen.

Zu diesem Zeitpunkt begann eine Videodemo einer der ersten Hauptmissionen des Spiels, bei der es darum geht, eine Fabrik namens Grid 086 zu erobern. Über die Gesamterzählung wurde nicht viel verraten, aber sie diente perfekt dazu, alles zu illustrieren, was uns bisher erzählt worden war. In 086 stehen wir einer Gruppe von Feinden namens RaD gegenüber, und die Mission ist auf zwei Szenarien aufgeteilt (eines außerhalb und eines innerhalb der Einrichtung). Nach einer Videoeinführung, in der die Missionsziele erklärt werden, setzt der Spieler einen beeindruckenden gepanzerten Kampfroboter mit verschiedenen Waffen an seinen Armen und auf Plattformen ein, die auf der Rückseite des Fahrgestells montiert sind. Der Roboter beginnt sich zu bewegen, indem er die Plattformen und Rohre nutzt, die jeden Abschnitt des Gebiets miteinander verbinden, sowie die Triebwerke, die sich sowohl an den Gliedmaßen als auch auf der Rückseite des Mechas befinden, was sich bald als sehr nützlich erweist, nicht nur um in hohe Bereiche zu klettern, sondern auch, um feindlichen Projektilen schnell auszuweichen. Diese "Assault Boosts", wie sie genannt werden, haben eine Abklingzeit (hier das Äquivalent zu Ausdauer), sodass du den richtigen Moment wählen musst, um dich in eine beliebige Richtung zu bewegen.

Als wir uns der Fabrik nähern, sehen wir eine Gruppe von Feinden, die den Haupteingang bewachen, aber uns wird auch gesagt, dass es andere Zugänge gibt, die wir erreichen können, wenn wir die Vielseitigkeit der Bewegung nutzen, wie z. B. eine Hängebrücke darüber. Aber heute war nicht der Tag, um Feinden auszuweichen, denn es war an der Zeit, den Kampf in einem echten Test auszuprobieren.

Der Kampf basiert auf einer Kombination aus leichter Artillerie und verschiedenen Kurz- und Mittelstreckenraketen sowie mächtigen Nahkampfladungen, um andere Roboter in die Luft zu schießen. Nachdem wir diese erste Garnison besiegt haben, erreichen wir das Haupttor, wo uns eine neue Art von Rüstung auflauert. Dieser Feind scheint mächtiger zu sein als die vorherigen, hat nicht nur ein ganz anderes Aussehen, sondern auch neue Angriffsmuster. Nachdem wir ihn aus der Ferne beobachtet haben, während wir seinen Schüssen ausweichen, verwenden wir den Angriffsschub, um an ihm festzuhalten und ihn im Nahkampf hart zu treffen, was die Maschine destabilisiert und eine großartige Gelegenheit bietet, unser gesamtes Arsenal zu entladen und ihn zu zerstören. Reparatursätze (ja, Mechs haben auch "Estus-Flaschen") bringen die Panzerung wieder auf 100 %, bevor sie in die Fabrik gelangen.

Wenn wir in einer Ecke vor einem großen Raum stehen, können wir einen Scanner einsetzen, um Feinde in der Umgebung zu identifizieren, ohne unsere Position zu verraten, was ein Vorteil ist, da die Szenerie ihre Anwesenheit erst hervorzuheben scheint, wenn man ziemlich nah dran ist. Nachdem wir unsere Ziele markiert haben, kommt der Spieler aus der Deckung und schaltet sie mit einem schnellen Überraschungsangriff ohne Probleme aus. Kurz darauf überrascht uns jedoch ein weiterer neuer Hinterhalt und zerstört die Rüstung.

Zu diesem Zeitpunkt daran zu denken, von vorne zu beginnen, wäre beunruhigend, aber in Armored Core gibt es Kontrollpunkte in der Mitte der Mission, die vermeiden, den ganzen Weg noch einmal zurücklegen zu müssen (was geschätzt wird). Wir haben nicht gesehen, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt einen Respawn-Punkt aktivieren müssen, daher scheint es, dass dies eine automatische Funktion des Spiels sein wird. Außerdem können wir, bevor wir zum Speicherpunkt zurückkehren, Panzerwaffen modifizieren, wenn wir sehen, dass sie an den Versorgungspunkten benötigt werden. Der Spieler füllte Reparaturkits und Munition auf und zog es vor, einige Teile der Struktur des Roboters zu ersetzen, was nicht nur die Angriffs- und Verteidigungswerte ändert, sondern auch die Bewegung des Roboters vollständig verändert. Mit einer neuen Kombination aus wendbaren Beinen gelingt es ihm, genug Beweglichkeit zu erlangen, um diesmal die letzte Gruppe von Feinden zu eliminieren und vor dem Bosskampf zu stehen, woraufhin die Präsentation endete.

An diesem Punkt bin ich fasziniert, wenn ich sehe, dass sie es tatsächlich geschafft haben, das Gameplay, die Vielseitigkeit und die Aufregung von Souls in einen riesigen Mech-Kampf-Titel zu übersetzen, der sich genauso ausgewogen anfühlt, als wären wir ein Krieger oder ein Magier in einem ihrer anderen Titel.

Während wir hoffen, dass wir in Armored Core VI: Fires of Rubicon sehr bald hinter dem Steuer unseres Roboters sitzen können, freuen wir uns bereits auf den Start am 25. August, wenn wir ihn auf PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5 spielen können. Wir wurden auch darüber informiert, dass die PS4-Version kostenlos auf die aktuelle Generation aktualisiert werden kann, was viele Spieler, die Sonys Konsole in den kommenden Monaten kaufen, sicher zu schätzen wissen werden.