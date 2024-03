Ein Entwickler kontrolliert den gesamten galaktischen Krieg in Helldivers II

HQ

Helldivers II ist aus vielen Gründen beeindruckend, aber eine Sache, die uns auffällt, je mehr wir spielen, ist, wie gut die galaktische Kriegsmechanik gestaltet ist. In Echtzeit können die Spieler sehen, wie sich der Krieg verändert, wenn die Menschheit Territorium verliert oder gewinnt.

Laut Johan Pilestedt, CEO von Arrowhead Game Studios, gibt es eine Person hinter dem Vorhang, die den ganzen Krieg führt. "Wir haben eine echte Person mit der Berufsbezeichnung Game Master." Das sagte Pilestedt gegenüber PC Gamer. "Wir haben viele Systeme in das Spiel eingebaut, bei denen der Game Master viel Kontrolle über das Spielerlebnis hat. Es ist etwas, das wir kontinuierlich weiterentwickeln, basierend auf dem, was im Spiel passiert. Und als Teil der Roadmap gibt es Dinge, die wir geheim halten wollen, weil wir überraschen und begeistern wollen."

Der Name dieser Person ist Joel, und an manchen Stellen wacht er anscheinend mitten in der Nacht auf, um den gesprengten Automatons Verstärkung zu schicken. Wenn du also jemanden für den Fall von Malevelon Creek verantwortlich machen willst, dann ist es Joel.

Pilestedt sagte auch, dass Arrowhead von Dungeons & Dragons inspiriert wurde, wenn es um reaktives, kollaboratives Storytelling ging. "Es ist das gleiche Format, wenn man das für Millionen von Spielern entwickelt, nur dass man nicht mit jedem Einzelnen so persönlich umgehen kann. Aber du kannst immer noch die gleichen Drehungen und Wendungen machen."

Auch wenn Arrowhead Ideen hat, wohin uns der Krieg führen könnte, ist der eigentliche bestimmende Faktor das Verhalten der Spieler.