Ein Enola Holmes 2-Trailer ist vor der November-Premiere eingetroffen

Uns wurde von Netflix ein Blick auf die bevorstehende Filmfortsetzung, Enola Holmes 2, während des Tudum-Showcase am Wochenende versprochen, und genau das haben wir bekommen, da ein Trailer für genau diesen Film angekommen ist, der Millie Bobby Browns jungen Detektiv zeigt, der versucht, einen Fall zu lösen, in dem sie in einen Fall verwickelt wird, in dem ihr Bruder, Henry Cavills Sherlock Holmes arbeitet ebenfalls daran.

Sie können den Trailer für den Film unten finden, oder zumindest den ersten Teil davon, um eine Vorstellung von den Arten von Possen zu bekommen, die das Geheimnis servieren wird. Und wenn Sie sich darauf freuen können, den Film selbst zu sehen, wird er am 4. November dieses Jahres auf Netflix landen.