Ein einzelner Ubisoft-Entwickler musste King Kongs Kopf umbauen, weil er Peter Jacksons Sohn nicht gefiel

The Lord of the Rings Nachdem er die Trilogie abgeschlossen hatte, nahm Regisseur Peter Jackson ein völlig anderes Projekt ins Visier und tauschte Mittelerde gegen Monster ein, und das alles für den FilmKing Kong von 2005. Er hatte eine ziemlich gestapelte Besetzung, und obwohl er eine ordentliche Resonanz fand, erreichte er nicht die Höhen, für die der Regisseur mit seinen drei vorherigen preisgekrönten Filmen bekannt war.

Aber dieser Film wurde bei seinem Debüt von einem Videospiel namens Peter Jackson's King Kong begleitet, einem Spiel, das von Ubisoft Montpellier entwickelt wurde. Jetzt haben wir ein wenig mehr über dieses Spiel gehört, denn ein Ubisoft-Entwickler hat mit Retro Gamer für Ausgabe 270 gesprochen (danke, GamesRadar+) und enthüllt, dass während der unglaublich knappen Bearbeitungszeit ein einzelner Entwickler damit beauftragt wurde, alles zu tun, um Kongs Gesicht zu "reparieren", weil Jacksons Sohn kein Fan des ursprünglichen Aussehens war.

Art Director Florent Sacré sagte: "Ich musste Kongs Kopf allein im Studio überarbeiten, weil es einige Details zu ändern gab, wie eine zu große Schnauze und eine unfreundliche Augenbraue."

Im Gegensatz zu vielen verwandten Videospielen war Jackson anscheinend auch bei diesem Projekt sehr aktiv und teilte sogar die Fotos, die er in Süd-Zentralfrankreich für den Film gemacht hatte, mit Ubisoft, damit sie das Gelände authentisch festnageln konnten und so weiter.

"Alle Texturen, alle Materialien, die für die Herstellung des Dschungelbodens, der Bäume und der Blätter verwendet wurden, wurden nach Fotografien erstellt, die er in den Cevennen aufgenommen hat, einem Gebirgszug im Süden Zentralfrankreichs."

Das Problem bei der Erstellung eines solchen Film-Tie-Ins war jedoch, dass der Film für das Kreativteam nicht verfügbar war, was bedeutete, dass sich die Entwickler stattdessen "auf den Film von 1933 verlassen mussten, um eine richtige künstlerische Richtung zu implementieren. Ich kannte Peter Jacksons Vorliebe für diesen Film und ich habe meine Arbeit auf dieser ersten Version von King Kong basiert."

