Ein einzelner Schütze überfällt am Vorabend von Thanksgiving Nationalgarde-Truppen in der Nähe des White House

Zwei Nationalgarde-Soldaten wurden am Mittwoch nur 500 Meter vom Weißen Haus entfernt erschossen, nachdem ein einzelner Schütze in der Nähe des Farragut Square das Feuer eröffnete und Touristen und Büroangestellte am Vorabend von Thanksgiving in Deckung flüchtete.

Die Polizei identifizierte den Verdächtigen als Rahmanullah Lakanwal, einen 29-jährigen afghanischen Staatsbürger, der 2021 in die Vereinigten Staaten kam. Die Beamten sagten, er habe sich den Truppen außerhalb der Metrostation Farragut West nähert und das Feuer eröffnet, wodurch eine nahegelegene Busstation zerschmettert wird, bevor andere Gardisten eingriffen und ihn überwältigen.

Beide Soldaten wurden laut von NBC News zitierten Beamten in den Kopf geschossen. Es folgte eine starke Sicherheitsreaktion, wobei das Weiße Haus kurzzeitig unter "Zustand Rot" versetzt wurde und der Reagan National Airport Flüge aus Sorge über eine größere Bedrohung stoppte.

Die Behörden erklärten, das FBI ermittele gegen die Schießerei als möglichen Terrorakt. Präsident Donald Trump befahl weitere 500 Nationalgardisten nach Washington, während die Behörden weiterhin nach einem Motiv suchten.