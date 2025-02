Ein echter Wild Robot war bei den BAFTAs dabei

HQ

Die BAFTAs fanden gestern Abend statt, und obwohl sie vielleicht nicht so viele Augen auf sich ziehen wie die Oscars, sind sie für uns Briten eine Zeremonie von großem Prestige. Im Vorfeld der Preisverleihung entdeckten die Teilnehmer eine lebensgroße Roz von The Wild Robot.

Roz nickt weg, ihre Augen leuchten und sie sieht bei der Veranstaltung ziemlich lebensecht aus. Naja, so lebensecht, wie ein Roboter nur aussehen kann. Obwohl sie gestern Abend persönlich anwesend war, konnte Roz den Preis für den besten Animationsfilm nicht abholen, da dieser Preis stattdessen an Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl ging.

Na ja, es gibt immer noch die Oscars, bei denen wir hoffen, Roz wieder zu sehen. Sie wird bald in der Fortsetzung The Wild Robot auf unseren Bildschirmen zu sehen sein, an der DreamWorks derzeit arbeitet.

Werbung: