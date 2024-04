Ein düsteres, nicht-lineares Puzzle-Abenteuer: Lorelei and the Laser Eyes

Es ist schon eine Weile her, dass wir von Simogo, dem Studio hinter Sayonara Wild Hearts, gehört haben, und es stellt sich heraus, dass sie etwas Kurioses, Anderes und ein wenig Beunruhigendes in Arbeit haben, und es ist fast bereit, in die Regale zu kommen.

Während der Nintendo Indie World kündigten sie ihr nächstes Spiel an, Lorelei and the Laser Eyes. Es ist ein Visual Novel-ähnliches Abenteuer, in dem es darum geht, Rätsel zu lösen, in dem eine Frau zu einem Projekt in einem alten Hotel irgendwo in Mitteleuropa gerufen wird, wo sie sich in einem zunehmend gefährlichen und surrealen Spiel der Illusionen wiederfindet. Es wird ein Third-Person-Titel mit mehr als hundert Rätseln sein, die mit der Perspektive und verschiedenen Mechaniken spielen.

Lorelei and the Laser Eyes erscheint am 16. Mai exklusiv für Nintendo Switch sowie für PC und ihr könnt euch den eindringlichen Trailer unten ansehen.