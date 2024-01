Ein Dungeons & Dragons VR-Spiel ist auf dem Weg

HQ

Immersion ist das A und O in Dungeons & Dragons. Im Gegensatz zu einem Videospiel, bei dem du immer sehen kannst, was vor dir liegt, liegt ein Großteil der Macht von D&D darin, dass du und deine Freunde euch vorstellen, was vor sich geht. Aber was wäre, wenn du sehen könntest, was um dich herum ist? Was wäre, wenn es sich wirklich so anfühlte, als wärst du im Tabletop-Spiel?

Das ist es, was Resolution Games mit seinem VR-Spiel Dungeons & Dragons versucht. Es wurden noch keine Screenshots enthüllt, noch gab es eine Ankündigung des Veröffentlichungsdatums, nur die Enthüllung des Spiels, aber Tommy Palm, Gründer und CEO von Resolution Games, hat über die Aufregung des Teams gesprochen.

"Jeder, der Demeo gespielt hat, kann sich denken, dass wir unglaublich große Fans von Tabletop-Rollenspielen sind", sagte er. "Sie haben eine unvergleichliche Kraft, Menschen zusammenzubringen, um gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, und das ist etwas, das wir auch versucht haben, mit fast jeder Veröffentlichung in unserer Bibliothek einzufangen. Dungeons & Dragons bietet eine der reichhaltigsten Fantasy-Welten, die je erschaffen wurde, und sie wird mit jedem neuen Quellenbuch und Abenteuer nur noch größer. Wir fühlen uns mehr als geehrt, die Gelegenheit zu haben, mit einer so unglaublichen IP zusammenzuarbeiten, und freuen uns darauf, die ersten Details dieses neuen Projekts in Zukunft zu teilen."

Dies wird das erste VR-Spiel sein, das im Dungeons & Dragons-Universum spielt. Nach dem Erfolg von Baldur's Gate III ist es klar, dass es ein Publikum für Tabletop-RPG-Videospiele gibt, also hoffen wir, dass dieses Spiel die Erwartungen erfüllen kann.

