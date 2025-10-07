Ein Dungeon-Crawler, bei dem Waffen nutzlos sind: Erster Blick auf TPK

HQ

Erinnerst du dich an die Choose Your Own Adventure-Bücher, die vom epischen Fantasy- und Schwert- und Zauberei-Genre inspiriert sind? Nun, ein bisschen davon, und eine Menge kooperativer Wahnsinn, ist das, was dieses TPK von GGTech Studios ausmacht.

TPK ist ein Low-Poly-Koop-Dungeon-Crawler, bei dem es darum geht, einen Dungeon bis zum Ende zu durchqueren. Es gibt keine Waffen, aber jede Menge Feinde, Rätsel und Fallen. Und viel Chaos und Objektphysik, die einen zentralen Teil des Erlebnisses bilden. Du musst deine Sprünge über die Leere verfeinern oder die Feuerbälle ausrüsten, die Monster auf dich werfen. Und manchmal müsst ihr einen Weg finden, eine provisorische Brücke über die Stacheln zu bauen... Auch wenn es nur darum geht, deinen Gruppenkameraden zu benutzen, um zu überleben.

"Du und bis zu vier andere tapfere Idioten seid auf magische Weise in einen Kerker gejagt worden, der von einem verrückten Lich handgefertigt wurde, ohne Work-Life-Balance und mit viel zu viel Freizeit. Ihr Job? Überleben. Ihr tatsächliches Ergebnis? Schreien, Verrat, hungerinduzierte Panik und feuriger Tod. Juhu!"

Sehen Sie das Potenzial für Spaß? Wir auch. Wenn ihr am nächsten Wochenende am BCN Game Fest in Barcelona teilnehmt, wird es eine Demo für die Teilnehmer geben. Und für den Rest von uns können wir es auf unsere Steam-Wunschliste setzen.