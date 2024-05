Ein dreiköpfiger Höllenhund ist der nächste legendäre Held für Total War: Warhammer III

HQ

Total War: Warhammer III hat gestern den neuesten legendären Helden enthüllt, der ins Spiel kommt, und wenn Sie ein Hundeliebhaber sind, werden Sie zufrieden sein. Karanak, Khornes Lieblingshöllenhund, kommt bald ins Spiel.

Karanak wird kostenlos ankommen, wenn er das Reich der Sterblichen wieder betritt, und er wird eine schnelle Einheit sein, die in der Lage ist, jeden matschigen Feind auf dem Schlachtfeld zu jagen und zu zerlegen. In dem Trailer, den ihr unten sehen könnt, verbringt er seine Zeit gerne damit, Magier zu jagen.

Die Chaos-Truppen bekommen in letzter Zeit einige große Ergänzungen, da wir auch gesehen haben, wie Tamurkhan im DLC Thrones of Decay in die Reihen der Nurgle aufgenommen wurde. Aber mit den Überarbeitungen von Imperium und Zwergen gibt es auch viele mächtige Gegner, die sie besiegen können.