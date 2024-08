Ein Dokumentarfilm über Hayao Miyazaki soll demnächst Premiere haben

Ein abendfüllender Dokumentarfilm, der die Arbeit und das Ethos des legendären Filmemachers Hayao Miyazaki erforscht, wird demnächst bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Venedig uraufgeführt.

Der Dokumentarfilm mit dem Titel Miyazaki, Spirit of Nature unter der Regie von Léo Favier untersucht die legendären Animationen von Miyazaki, von einigen seiner ersten wie Nausicaä of the Valley of the Wind über Fan-Favoriten wie My Neighbour Totoro bis hin zu Neuzugängen wie The Boy and the Heron. Den Enthüllungstrailer könnt ihr euch hier ansehen:

Es ist kein Geheimnis, dassStudio Ghibli der Titan ein Grübeler auf höchstem Niveau ist, insbesondere wenn es um die Beziehung zwischen Mensch und Natur geht, und dieser ökologische Blickwinkel steht im Mittelpunkt des Dokumentarfilms.

In der offiziellen Synopsis des Films heißt es: "Durch ikonische Figuren wie Totoro und Prinzessin Mononoke reflektieren Miyazakis Filme seine tiefe Sorge um die Welt, die oft autobiografisch ist und die Umbrüche des 20. Jahrhunderts widerspiegelt.

"Miyazaki, Spirit of Nature, angereichert mit außergewöhnlichen Filmausschnitten und Einblicken [von denen, die Teil von Miyazakis Werk waren, und Experten, die Miyazakis Arbeit studiert haben], enthüllt Miyazaki; s tiefgreifende ökologische Arbeit, die unsere Beziehung zur Natur und zu Lebewesen hinterfragt."

Der Regisseur des Films, Léo Favier, sagte über den Dokumentarfilm: "Ich möchte einerseits seine Lebensgeschichte erzählen. Der Film ist wie eine große Reise durch das zwanzigste Jahrhundert, in der die Magie der Animation als eine intime Möglichkeit erscheint, der Realität entgegenzuwirken.

"Mit Hilfe von Biologen, Philosophen und Anthropologen möchte ich über diese Arbeit nachdenken, die angesichts der Klimakrise, des Zusammenbruchs der Artenvielfalt und der Kriege so lebendig mit unserer Welt in Resonanz steht - ein Kontext, der uns dazu zwingt, unsere Beziehung zu Lebewesen als Menschheit zu hinterfragen."

Angesichts der Tatsache, dass der Dokumentarfilm derzeit auf Festivals die Runde macht, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis der Dokumentarfilm für die Öffentlichkeit zugänglich ist, aber Fans von Miyazaki und Ghibli werden sich zweifellos auf die eventuelle Veröffentlichung freuen und Geduld ist sicherlich nicht fremd.