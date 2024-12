Ein Dokumentarfilm über den Mörder des Healthcare-CEOs ist bereits in Arbeit

HQ

Die Geschichte von Luigi Mangione, dem Mann, der den CEO von UnitedHealthcare, Brian Thompson, getötet hat, wird einen eigenen Dokumentarfilm erhalten. Anonymous Content und Alex Gibney's Jigsaw Productions haben sich zusammengetan, um einen Film zu drehen, der sich um die Schießerei dreht, die am 4. Dezember stattfand.

Mangione gelang es, sich für ein paar Tage der Polizeigewalt zu entziehen, bevor er in einem McDonald's-Restaurant festgenommen wurde. Seitdem wurde der Mörder überall im Internet gepostet, und viele sympathisierten mit den Frustrationen, die dazu führten, dass er Thompson tötete.

Angesichts der Spaltung in Amerika über die Zukunft des Gesundheitswesens wird der Dokumentarfilm versuchen, Licht darauf zu werfen, wie viel Leid die Branche verursachen kann und wie sie jemanden dazu bringen kann, etwas so Extremes zu tun.

Alex Gibney gewann 2008 einen Oscar für seinen Dokumentarfilm Taxi to the Dark Side. Derzeit arbeitet er an einem Dokumentarfilm über Elon Musk sowie an einem Film über Salman Rushdie. Es kann also noch einige Zeit dauern, bis wir den Film von Luigi Mangione zu sehen bekommen.

