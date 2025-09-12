Ein DLC für Pokémon Legends: Z-A wurde bereits angekündigt

HQ

Wir haben noch einen Monat vor uns, bevor wir zu Lumiose City zurückkehren können, um das nächste Kapitel der Pokémon Legends -Serie zu erleben. Das erwartete Pokémon Legends: Z-A kommt erst am 16. Oktober, und doch haben wir bereits eine sehr gute Vorstellung davon, wie das Post-Spiel für das Projekt aussehen wird.

Im Rahmen des heutigen Nintendo Direct wurde uns gerade ein kostenpflichtiger DLC vorgestellt, der als Mega Dimension bekannt ist. Das Ausmaß dessen, was dieser DLC bieten wird und wie er das Erlebnis erweitern wird, ist nicht genau klar, aber als Teil des DLCs werden wir in der Lage sein, Mega Evolve Raichu nicht nur in eine, sondern in zwei verschiedene Varianten zu unterteilen. Warum das so ist, bleibt unklar, aber Sie können die beiden verschiedenen Versionen des Taschenmonsters unten sehen.

Zum Veröffentlichungsdatum des DLCs wurde dies nicht erwähnt, sondern nur, dass wir davon ausgehen können, dass Holo-X und Holo-Y Kleidungsstücke bei der Veröffentlichung verfügbar sein werden, und dass dann in Zukunft weitere Story-Inhalte veröffentlicht werden.