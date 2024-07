Ein detaillierter Blick auf die neuen Gameplay-Features von EA Sports FC 25

HQ

Zwei Monate vergehen schnell, obwohl Ihre Zeitwahrnehmung vielleicht von "schnell" zu "endlos" wechselt, wenn Sie wie Millionen von Spielern auf EA Sports FC 25 warten. Das neue Football-Spiel von Electronic Arts hat einen Livestream mit seinen Entwicklern veranstaltet, um den Spielern einen genaueren Blick auf die Neuerungen in dieser Folge der neu gegründeten Sportserie zu geben.

Keegan Sabatino, Gameplay Director von EA FC 25, war der Zeremonienmeister in einem langen Livestream, in dem die drei Säulen gezeigt wurden, auf denen das Spiel basiert, und von denen wir euch bereits in unseren Eindrücken nach dem Test in Vancouver erzählt haben: FC IQ, HypermotionV und PlayStyles.

FC IQ basiert auf einem verbesserten KI-System, das Teamtaktiken, individuelle Rollen für computergesteuerte Spieler und die Simulation des Spiels dieser Teams im wirklichen Leben ermöglicht, die auf den Bildschirm übertragen werden. Darüber hinaus sind diese Veränderungen bei den Torhütern viel tiefgreifender als auf den anderen Positionen.

HypermotionV ist eher eine Fortsetzung der vorherigen Version, obwohl es behauptet, neue Höhen bei der Verwaltung von volumetrischen Spielerdaten, Stadion, Physik und allen möglichen Variablen zu erreichen, während es 25 neue Animationen hinzufügt, die sich natürlicher anfühlen.

PlayStyles führen nicht nur neue Spielerverhaltensweisen ein, sondern auch Materialien, Stoffe, Fans auf den Tribünen, Wetter und vieles mehr. Nachfolgend können Sie sich eine kurze Übersicht ansehen.