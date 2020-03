Ein Delphin namens Mekko ist der neueste Kämpfer von Bleeding Edge

You watching Werben

Wir haben kürzlich Ninja Theory in Cambridge (England) besucht und euch einige hoffentlich spannende Einblicke in das neue Multiplayer-Game des Entwicklers mitgebracht. Während wir uns Einblicke vom Kreativteam hinter dem Spiel eingeholt haben, konnten wir natürlich auch ein paar Runden mit den Leuten im Studio spielen. Wer also auf der Suche nach Gameplay zu Bleeding Edge ist, der hat es hier gefunden.

Der Clip am Anfang der Meldung stammt nicht von uns, es ist Gameplay vom Entwickler. Spannend ist das Material trotzdem, weil der Clip den neuen Charakter Mekko zeigt, einen Goldfisch-Kämpfer in passendem Mech-Anzug. Die Figur wird noch in diesem Monat auf PC und Xbox One starten. Anschließend findet ihr drei Matches, in denen wir je einen anderen Charakter ausprobiert haben: Makutu, Miko und Nidhoggr. Wir schämen uns ein wenig, aber unser Team hat alle drei Spiele verloren. Aber hey, es geht ja nicht immer nur um Sieg oder Niederlange - richtig?

You watching Werben

You watching Werben