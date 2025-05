Ein Death Stranding-Anime befindet sich laut Hideo Kojima in der Entwicklung

Wenn du denkst, dass das Death Stranding 2: On the Beach im Juni und die geplante Live-Action-Adaption des Spiels von A24 alles Death Stranding sind, das sich derzeit in der Entwicklung befindet, dann scheinst du dich zu irren.

In einem Interview mit Vogue Japan hat der Schöpfer von Death Stranding und Gründer von Kojima Productions, Hideo Kojima, erwähnt, dass sich auch ein Anime in der Entwicklung befindet, der auf dem ungewöhnlichen Franchise basiert. Die Einzelheiten und zusätzlichen Details wurden nicht näher erläutert, aber da dies direkt aus dem Mund hinter der Idee kommt, müssen wir davon ausgehen, dass es ziemlich genau ist.

Vollständig erklärte Kojima: "Ich arbeite derzeit mit A24 an einer Live-Action-Verfilmung von Death Stranding. Wenn es darum geht, Spiele in visuelle Medien zu adaptieren, gibt es Werke wie The Last of Us, die der ursprünglichen Handlung treu bleiben, und Filme wie The Super Mario Bros Movie, die eher ein Service für die Fans des Spiels sind.

"Diese Arbeiten haben zwar ihre eigenen Vorzüge, aber als Filmenthusiast möchte ich das Ausdruckspotenzial des Kinos ausschöpfen. Mein Ziel ist es, einen Death Stranding zu schaffen, der nur durch Film realisiert werden kann, der auf Festivals wie den Filmfestspielen von Cannes oder den Filmfestspielen von Venedig ausgezeichnet werden kann. Tatsächlich arbeiten wir derzeit auch an einer Anime-Adaption."

Apropos Kojima und die Cannes Film Festival: Wir sind kürzlich auf die japanische Ikone auf der Messe gestoßen, wo er einen kurzen Gruß an die Leser und Fans von Gamereactor richtete.