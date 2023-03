Ein Dead by Daylight-Film ist in Arbeit

HQ

Dead by Daylight, das erfolgreiche Horror-Multiplayer-Spiel, in dem eine Gruppe von Überlebenden versucht, dem Fegefeuer zu entkommen, während ein schrecklicher Killer die Karte durchstreift, bekommt seine eigene Verfilmung, die es aus dem Nebel auf die große Leinwand bringt.

Der Dead by Daylight-Film ist eine Zusammenarbeit zwischen dem bekannten Horrorfilmstudio Blumhouse, Atomic Monster und dem größten kanadischen Spielestudio Behaviour Interactive. "Wir könnten nicht begeisterter sein, mit Jason Blum und James Wan, zwei Giganten der Horrorfilmindustrie, zusammenzuarbeiten, um das Dead by Daylight-Universum weiter auszubauen", sagte Stephen Mulrooney, Executive Vice President bei Behaviour Interactive.

Seit dem Start von Dead by Daylight hat das Spiel über 50 Millionen Spieler in den Nebel treten sehen, und so wird es viele Fans geben, die dieses Projekt im Auge behalten. Jason Blum scheint jedoch zuversichtlich, dass er und James Wan den richtigen Regisseur und Drehbuchautor für den Job finden werden.

"Wir wissen, dass es so viele Fans von Dead by Daylight da draußen gibt und denken, dass es unerlässlich ist, jemanden zu finden, der die Welt genauso schätzt und liebt wie wir, um uns zu helfen, das Spiel auf die große Leinwand zu bringen", sagte Blum. "Wir wissen, dass unsere Partner bei Behaviour und Atomic Monster uns helfen werden, die beste Version dieses Spiels zum Leben zu erwecken."

