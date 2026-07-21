Ein DC-Kampfspiel wurde angekündigt, aber es ist nicht das, worauf du hoffst

Mehrere glaubwürdige Gerüchte deuten alle darauf hin, dass Injustice 3 bevorsteht, nicht zuletzt, weil DC erst vor einem Jahr sein neues DCU gestartet hat. Ein Prügelspiel mit vielen Charakteren ist natürlich eine ausgezeichnete Gelegenheit, um Fans mit dem Angebot von DC vertraut zu machen.

Am Montagabend wurde bekannt, dass tatsächlich ein DC-Kampfspiel in Planung ist, auch wenn es vielleicht nicht ganz das ist, was die Leute sich erhofft hatten. Es heißt DCKO, ein Free-to-Play-Mobile-Spiel, das 2027 erscheinen soll. Das Spiel wird vom neu gegründeten Studio Drop Fake als ihr erstes Projekt entwickelt, und in der Pressemitteilung heißt es:

"Dieses neue mobile Kampfspiel bietet einen Aufeinandertreffen ikonischer DC-Charaktere in 2-gegen-2-Tag-Team-Kämpfen in verschiedenen Spielmodi, wie immersivem PvE-Missionen und, zum ersten Mal überhaupt in einem DC-Mobile-Fighter, Echtzeit-PvP-Multiplayer-Matches."

Die Idee ist, dass die Grafik das Gefühl von Comics hervorruft, und die Entwickler beschreiben ihr Design als "Neo-Comic". Wie es aussieht, sieht man im Ankündigungstrailer unten, wo wir auch einen Blick auf die bisher bestätigten Kämpfer bekommen.