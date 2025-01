Ein Cybertruck explodierte vor einem Trump-Hotel in Las Vegas

HQ

Am Mittwochmorgen um 8:40 Uhr Ortszeit explodierte in Las Vegas ein Cybertruck vor dem Trump International Hotel am Las Vegas Boulevard. Der Fahrer des Lastwagens wurde bei der Explosion getötet, sieben weitere Menschen wurden verletzt.

Laut The Independent haben lokale Medien bekannt gegeben, dass es sich bei dem Hauptverdächtigen um den ehemaligen Armeeveteranen Matthew Livelsberger handelt. Der 37-Jährige ist Berichten zufolge die Person, die bei der Explosion ums Leben gekommen ist, aber die Behörden haben die Leiche noch nicht identifiziert.

Es wird angenommen, dass der Verdächtige den Tesla Cybertruck über ein Carsharing-Unternehmen gemietet hat, und es ist auch ans Licht gekommen, dass der Verdächtige auf derselben Militärbasis diente wie Shamsud Din Jabbar, der Mann, der einige Stunden zuvor bei einer Silvesterparty mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge fuhr und fünfzehn Menschen tötete.

Bei dem Vorfall in Las Vegas sind die erlittenen Verletzungen Berichten zufolge für diejenigen, die in irgendeiner Weise von der Explosion betroffen waren, glücklicherweise gering. Weitere Details werden wahrscheinlich zu gegebener Zeit bekannt gegeben, wenn diese unglücklichen Ereignisse weiter untersucht werden.