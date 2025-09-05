Ein CRS R34 GTR von Nismo Omori wurde für 760.000 US-Dollar versteigert

HQ

Nissan hat über die Omori-Fabrik von Nismo das unglaublich exklusive CRS-Programm ins Leben gerufen, bei dem das schlechteste Spec-V-Modell des alten Nissan Skyline GTR (R34) umgebaut und für jedes Exemplar ein satter Betrag verlangt wird. Der Preis beginnt bei 500.000 Dollar, und wenn man Details von Z-Tune oder Nur-Teile haben möchte, kostet es etwas mehr als eine Million Dollar. Auch die Wartezeit beträgt derzeit fast zwei Jahre, was bedeutet, dass die fertigen Autos für Ungeduldige viel Geld wert sind. Hagerty und sein ehemaliger Speed Hunters-Star Larry Chen nahmen kürzlich an einer Auktion teil, bei der ein CRS für 760.000 US-Dollar verkauft wurde, wobei sein Freund von Top Rank versuchte, es für knapp 600.000 US-Dollar zu kneifen, aber scheiterte.

https://www.youtube.com/watch?v=zI9Ddjct4_0