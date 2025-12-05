Ein Cloudflare-Ausfall stört große Websites wie X, LinkedIn und Zoom

HQ

Ein technisches Problem beim Internetinfrastrukturanbieter Cloudflare führte am Freitagmorgen zu weitreichenden Unterbrechungen großer Websites und Online-Plattformen, darunter X, LinkedIn, Canva und sogar die Überwachungsseite DownDetector.

Cloudflare meldete das Problem kurz nach 9 Uhr morgens britischer Zeit und erklärte, dass es Probleme mit dem Cloudflare-Dashboard und den zugehörigen APIs untersucht. Laut dem Systemstatus von Cloudflare wurde eine mögliche Korrektur implementiert.

Das Unternehmen bestätigte später, dass es sich nicht um einen Cyberangriff handelte, sondern auf eine bewusste Änderung seiner Web Application Firewall zurückzuführen war, die eine kürzlich offengelegte Sicherheitslücke in React Server Components beheben sollte.

Die Änderung führte dazu, dass das Cloudflare-Netzwerk für mehrere Minuten nicht verfügbar war. Dies folgt auf einen ähnlichen Ausfall im letzten Monat, der viele Websites für etwa drei Stunden unzugänglich machte. Weitere Informationen finden Sie in der untenstehenden Nachricht.

Systemstatus von Cloudflare:

"Dieser Vorfall ist gelöst. Eine Änderung an der Art und Weise, wie die Web-Anwendungs-Firewall von Cloudflare Anfragen analysiert, führte heute Morgen dazu, dass Cloudflares Netzwerk mehrere Minuten lang nicht verfügbar war. Dies war kein Angriff; die Änderung wurde von unserem Team eingeführt, um die branchenweite Schwachstelle, die diese Woche in React Server Components offengelegt wurde, zu mindern. Wir werden heute weitere Informationen teilen, sobald wir sie haben."