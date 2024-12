Ein Clayface Film ist bei DC in Arbeit

Während das Spin-off-Universum des Sony Spider-Man-Bösewichts zu Ende geht, scheint es so, als bereitet sich DC auf weitere Batman-Bösewicht-Spin-offs vor. Wir haben bereits gesehen, wie The Penguin auf HBO Max ausgestrahlt wurde und gut läuft, und jetzt ist Clayface an der Reihe, sein eigenes Projekt zu bekommen.

Das bedeutet wahrscheinlich, dass es in The Batman Part II keine Clayface gibt, aber laut Variety hat der Film bereits grünes Licht erhalten, mit Matt Reeves als Produzent, so dass Sie wahrscheinlich immer noch diesen Battinson-Hauch in dem Projekt haben werden.

Mike Flanagan, bekannt durch Doctor Sleep, The Fall of the House of Usher, Hush und Midnight Mass, wird bei dem Projekt Regie führen, was bedeutet, dass wir eine gruseligere Version von Clayface sehen könnten, als wir es vielleicht gewohnt sind.

Die Dreharbeiten zu dem Projekt werden voraussichtlich Anfang nächsten Jahres beginnen, was schnell erscheinen mag, aber Flanagan hat 2021 zum ersten Mal über dieses Projekt getwittert und wollte es machen, also ist klar, dass er die Geschichte schon seit geraumer Zeit im Kopf hat.