Ein chinesisches KI-Unternehmen hat einen "95 % genauen" Übersetzer für Haustiere entwickelt

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Ein Startup in China, Meng Xiaoyi, mit Sitz in Hangzhou, ist jetzt in den Nachrichten. Sie behaupten, ein KI-gesteuertes Gerät erfunden zu haben, das das Verhalten und die Lautäußerungen eines Haustiers in menschliche Sprache übersetzen kann, wie Dexerto berichtet.

Meng Xiaoyi begann Anfang Mai, Vorbestellungen für ihr Übersetzungsgerät anzunehmen. Die Menschen haben eindeutig Interesse gezeigt, da bisher 10.000 Einheiten von Haustierbesitzern reserviert wurden.

Also, wie funktioniert das Gerät? Laut dem Unternehmen wird es vom Qwen-Sprachmodell von Alibaba Cloud angetrieben, das gesammelte Stimmabdruckdaten nutzt, um anatomische und verhaltensbezogene Merkmale von Tieren zu verfolgen. Es wird um den Hals des Haustiers getragen und kann angeblich dessen Verhalten, Lautäußerungen und Emotionen erkennen und in menschliche Sprache übersetzen. Die versprochene Genauigkeit liegt bei fast 95 %. Dafür wurde jedoch bisher kein Beweis gefunden. Der KI-Übersetzer kostet 799 Yuan (etwa 118 US-Dollar).

Meng Xiaoyi erhielt von frühen Investoren das Äquivalent von einer Million Dollar.