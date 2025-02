Ein chinesischer Film, von dem Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben, hat gerade Inside Out 2 als größten Animationsfilm aller Zeiten abgelöst

Manchmal kommt ein Film in China an und katapultiert sich zu großem Erfolg, aber noch nie ist es in diesem Ausmaß passiert. Wie es in Indien der Fall ist, wo Bollywood-Produktionen dazu neigen, eine große Fangemeinde zu erreichen, die selten über das Land hinaus übersetzt wird, gilt das Gleiche jetzt auch für den Animationsfilm Ne Zha 2, der gerade zum umsatzstärksten Animationsfilm aller Zeiten geworden ist... Und Sie haben wahrscheinlich noch nie davon gehört.

Laut Reuters hat der Film 12,3 Milliarden Yuan eingespielt, hauptsächlich an den chinesischen Kinokassen (99 % aller Einnahmen stammen vom chinesischen Festland), was umgerechnet rund 1,7 Milliarden US-Dollar entspricht. Das bedeutet, dass Inside Out 2, obwohl es im letzten Sommer zu einer großen Sensation wurde und zum damals größten Animationsfilm aller Zeiten und auch zum achterfolgreichsten Film aller Zeiten heranwuchs, diese Rekorde bereits verloren hat.

So wie es aussieht, hat Ne Zha 2 jeden dieser Rekorde für sich genommen, und es hat offensichtlich nicht die Absicht, langsamer zu werden. Die große Frage ist, wie weit dieser Film gehen kann, da er im Grunde keinen Cent außerhalb Chinas eingespielt hat oder sogar auf den Märkten außerhalb des asiatischen Landes Wellen geschlagen hat, aber wenn ja, könnte er seiner Bilanz Hunderte von Millionen mehr hinzufügen? Nur die Zeit wird es zeigen.