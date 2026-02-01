Ein Chia Pet Film oder Serie ist in Arbeit

Nach Barbie scheint so ziemlich alles, was gleichermaßen Nostalgie und familienfreundliche Anziehungskraft hat, erlaubt zu sein. Monopoly bekommt einen Film, Barney the Dinosaur bekommt einen Film, und nun kommen Chia Pets ins Team, da die Medienrechte der Chia Pet Marke von Rakia Media und dessen Film- und TV-Produktionslabel Crystal City Entertainment erworben wurden.

Rakia wird vertreten vom Autor und Produzenten Adam Jay Epstein sowie den Produzenten Ari Daniel Pinchot und Jonathan Rubenstein, die planen, "einen Animationsfilm oder eine Zeichentrickserie" mit den Chia Pet Rechten zu machen. "Das Team von Rakia Media und Crystal City erforscht aktiv strategische Partnerschaften und Kooperationspartner, um das kommerzielle und erzählerische Potenzial der Chia Pet -Reihe voll auszuschöpfen", heißt es in einer Pressemitteilung (über Variety).

Chia Pet gibt es seit 1977. Hauptsächlich eine amerikanische Marke, besteht es aus Terrakottafiguren mit Chiasamen darin. Die Figuren haben oft die Form von Tieren oder Kreaturen, und während die Chia wächst, bildet sie das Fell der Kreatur. Wir wissen nicht genau, wie man daraus einen Spielfilm machen will, aber hey, wir haben die Rechte nicht gekauft.