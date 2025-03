Ein Cheeto, der aussieht wie ein Glurak, wurde gerade für fast 90.000 US-Dollar versteigert

HQ

Ein Cheeto, der das Aussehen des Pokémon-Gluraks hat, wurde bei einer Auktion für fast 90.000 US-Dollar verkauft. Der besondere Snack wurde von einem Unternehmen für Sport-Memorabilien gefunden, das das essbare Sammlerstück erstmals im Februar zur Auktion auflistete, wo das Bieten bei 250 US-Dollar begann.

Seitdem ist es gestiegen und gestiegen und wurde nun endlich für 87.840 US-Dollar an einen unbekannten Käufer verkauft, wie das Auktionshaus Goldin auf Instagram bestätigte. Wenn man sich den orangefarbenen Snack ansieht, erkennt man eine Ähnlichkeit zwischen ihm und dem Pokémon, aber man könnte ihn auch einfach als drachenförmigen Cheeto beschreiben.

Es wird interessant sein zu sehen, was mit dem sogenannten Cheetozard passiert. Natürlich könnte man es essen, aber es ist anscheinend seit 2018-2022 konserviert worden, so dass es wahrscheinlich nicht sehr gut schmecken wird. Die beste Wette ist, dass es wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Glasvitrine bleibt, bei seinem anonymen Käufer.

Werbung: