Ein Candy Crush Kochbuch ist auf dem Weg

Kochbücher, die auf beliebten Videospielen basieren, sind keine Seltenheit, da es in freier Wildbahn eine Vielzahl von Optionen gibt, die auf Minecraft, The Elder Scrolls, The Legend of Zelda, Sea of Thieves, God of War und vielem mehr basieren. Bald wird King sich dem Kampf anschließen und auch ein Candy Crush -Kochbuch anbieten.

Ja, wie zu erwarten, wird dieses Buch vollgestopft sein mit süßen Leckereien-Rezepten, und es wird auch pünktlich zu Halloween erscheinen. Es heißt Tasty: The Official Candy Crush Desserts Book und erscheint am 7. Oktober mit über 50 Rezepten, die es zu meistern gilt.

Laut Beschreibung sollen wir Folgendes erwarten: "Es ist Zeit, es in der Küche mit köstlichen Desserts und süßen Leckereien zu zerquetschen, die vom kultigen Spiel Candy Crush Saga inspiriert sind. Mit schmackhaften Rezepten und lustigen Fakten bringt dieses wunderschön fotografierte kulinarische Abenteuer die Geschmäcker des Candy Kingdom direkt auf Ihren Tisch. Schritt-für-Schritt-Anleitungen selbst für die kompliziertesten Süßigkeiten machen dieses Buch zu einer perfekten Ergänzung für Köche jeden Niveaus. Genießen Sie eine Welt voller süßer Köstlichkeiten für die ganze Familie mit Tasty: The Official Candy Crush Desserts Book."

Das Buch wird im Einzelhandel für 27,99 US-Dollar erhältlich sein, wobei die Preise in Europa und Großbritannien noch nicht bestätigt wurden. Sie können sich jedoch bereits jetzt ein Exemplar bei Amazon sichern, um sich eines der 144-seitigen Bücher für Ihr Kochbuchregal zu sichern.

