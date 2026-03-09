Ein brutales Spielfeldduell in Brasilien endet mit 23 Spieler, die vom Platz gestellt werden, und schweren Verletzungen

HQ

Cruzeiro besiegte Atlético Mineiro mit 1:0 im Finale des Campeonato Mineiro, einer zweimonatigen Liga im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, die fast jedes Mal von beiden gewonnen wurde (Cruzeiro beendete eine sechsjährige Siegesserie von Atlético, einem der besten brasilianischen Teams, die 2021 die Série A gewannen).

Das Spiel endete jedoch in einer großen Schlägerei zwischen den Spielern, die mit 23 aufeinanderfolgenden roten Karten endete. Es geschah, als das Spiel kurz vor dem Ende stand, sodass der Schiedsrichter einfach in der 96. Minute das Ende des Spiels verkündete, nachdem die meisten Spieler vom Platz gestellt worden waren...

Hier ist die komplette Sequenz, einschließlich des brutalen Tacklings von Mineiros Torwart Everson und dem Knie gegen den Cruzeiro-Spieler, das den Kampf entfachte. Everson wurde Sekunden später brutal getroffen...

Der harte Kampf mit Schlägen und Tritten begann, als Everson mit einem Tackle und seinem Knie über Cruzeiro-Mittelfeldspieler Christian setzte. "Nachdem er gefoult wurde, schlug er seinen Gegner zu Boden, stürmte auf ihn zu und schlug seinen Gegner, Nummer 88, brutal mit dem Knie ins Gesicht", schrieb der Schiedsrichter in seinem Bericht, wie von GOAL berichtet.

Seine Teamkollegen rannten zu seiner Verteidigung und stießen Everson weg, der sich mit dem Kopf am Pfosten traf und schwer verletzt und blutend war.

Das Chaos war so groß, dass sogar Guinness-Weltrekorde eingriffen, um klarzustellen, dass dies nicht den Rekord für mehr Rote Karten in einem Fußballspiel brach: Der Rekord wird von einem argentinischen Primera D-Spiel 2011 gehalten... mit 36 Spielern, die vom Platz gestellt wurden. Es war offenbar eine beschämende Bilanz im brasilianischen Fußball.