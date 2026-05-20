Ein Broken Sword-Film ist offiziell in Arbeit, mit einem Live-Action-Autor Beauty and the Beast angehängt

Es passiert endlich, Broken Sword-Fans. Die ikonische und beliebte Videospielreihe, die in letzter Zeit mehrfach Remakes erlebt hat, soll in ein neues Unterhaltungsmedium umgewandelt und adaptiert werden, da ein Film basierend auf den Spielen offiziell angekündigt wurde.

Ursprünglich von Variety berichtet und dann vom Entwickler Revolution Software bestätigt, soll der Broken Sword-Film von Revolution und Story Kitchen produziert werden, die dafür bekannt sind, Videospiel-Adaptionen grünes Licht zu geben (und dann einige davon über die Linie zu bringen...). Das Projekt soll außerdem von Evan Spiliotopoulos geschrieben werden, der als Drehbuch für den Realfilm Die Schöne und das Biest sowie für Fluch der Karibik: Salazars Rache (oder Dead Men Tell No Tales, je nach Wohnort) bekannt ist.

Zum Projekt erklärt Revolution: "Wir sind offiziell in Gesprächen mit Story Kitchen und Evan Spiliotopoulos darüber, unseren langen Traum von einem Broken Sword-Film Wirklichkeit werden zu lassen! Wir hoffen, Sie verstehen, dass wir noch nicht näher darauf eingehen können."

Freust du dich auf einen Broken Sword-Film?