Ein brandneues Shantae Spiel befindet sich in Entwicklung bei WayForward

Während die Anime Expo in Los Angeles eine Menge Neuigkeiten und Enthüllungen rund um alles rund um Anime präsentierte, hatte die Convention auch noch ein paar andere Highlights im Ärmel. Zum einen war der Entwickler WayForward vor Ort, um ein Update zu geben, was es bereithält, nämlich dass ein neues Shantae-Spiel vom Team entwickelt wird.

In einem sehr kurzen Teaser wird uns bisher nur gesagt, dass das Spiel "brandneue Shantae-Geschichten" liefern wird und dass das Projekt irgendwann im Jahr 2027 erscheinen wird. Ein Bild von Shantae wird ebenfalls geteilt, das einen Einblick in die Figur im kommenden Titel gibt.

Zum Vergleich: Das letzte neue Shantae-Spiel kam 2024 auf den Markt, aber es war nicht wirklich ein brandneues Shantae-Spiel, da es sich um eine wiederbelebte Version des Game Boy Advance-Projekts namens Risky Revolution handelte, das vor zwei Jahrzehnten eingestellt wurde, bevor es das Licht der Welt erblickte.

Was das kommende Shantae-Spiel betrifft, so scheint eine Switch-Version zumindest recht wahrscheinlich, da WayForward Entwicklungscredits für Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp hat.