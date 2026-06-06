Ein brandneues Blasphemous II DLC wurde gerade angekündigt und gleichzeitig im Schatten veröffentlicht

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Wer die Future Games Show verfolgt hat, hat gerade entdeckt, dass Blasphemous II einen neuen DLC bekommt, eine Erweiterung des größeren Spiels, die heute ebenfalls spielbar ist.

Bekannt als The Third Sin, erscheint diese neue Ergänzung nach dem Launch als kostenloses Update und bringt einen neuen Handlungsstrang mit sich, der in einem riesigen gotischen Schloss spielt, das angeblich etwa ein Viertel der Größe der Hauptweltkarten Blasphemous II und Mea Culpa zusammen ist.

Mit eleganten Hallen, verwinkelten Türmen, einer weitläufigen Bibliothek, tiefen und dunklen Krypten sowie weiteren neuen Bereichen zum Erkunden bringt das Schloss Cvstodia zudem eine neue Funktion, die es den Spielern ermöglicht, frühere Bosskämpfe erneut zu spielen und drei Familiars auf ihre Reise mitzunehmen, die den Büßer im Kampf und in der Erkundung unterstützen.

Eine mit Klingen besetzte Peitsche wird ebenfalls als neue Waffe ins Spiel aufgenommen, und es werden sogar neue Outfits, Gebete, Erfolge/Trophäen und Musikstücke angeboten.

Blasphemous II: The Third Sin ist jetzt auf allen Plattformen außer der PS4 erhältlich, die das kostenlose Update "zu einem späteren Zeitpunkt" erhalten wird. Sieh dir unten den Ankündigungstrailer zum DLC an.