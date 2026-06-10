Ein Brand forderte 168 Todesopfer, Hongkong fordert 7 Personen und 2 Kompanien an.

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Die Behörden in Hongkong haben sieben Personen und zwei Unternehmen wegen Straftaten wie Totschlag und Verschwörung wegen des tödlichsten Feuers der Stadt seit Jahrzehnten im vergangenen November angeklagt, wie NBC News berichtete.

Das Feuer zerstörte sieben Wohnhäuser und forderte am 26. November 2025 168 Todesopfer. Die Behörden teilten mit, dass Polizei und die Unabhängige Kommission gegen Korruption die Verdächtigen wegen 25 Anklagepunkten angeklagt hätten. Geldwäsche, der Versuch, den Lauf der öffentlichen Justiz zu behindern, und Steuerhinterziehung gehörten ebenfalls zu den Vorwürfen.

Die sieben Personen spielten unterschiedliche Rollen beim großen Renovierungsprojekt des Wang-Fuk-Hofes. Die beiden anklagten Unternehmen sind die Projektberatungsfirma und der Hauptauftragnehmer, der am Projekt beteiligt ist.

Im März 2026 teilte die Polizei mit, dass sie 38 Personen wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Komplex festgenommen hätten, darunter Totschlag und Betrug. Neun wurden angeklagt. Die Anti-Korruptionsbehörde teilte im selben Monat mit, dass sie auch 23 Personen wegen Verdachts auf Straftaten wie Bestechung und Verschwörung zum Betrug festgenommen habe.

Ein Anwalt, der ein unabhängiges Komitee vertritt, das eine laufende Untersuchung der Brandursache durchführt, Victor Dawes, hat zuvor erklärt, dass am Tag des Brandes fast alle Brandschutzsysteme aufgrund menschlicher Fehler ausgefallen seien.