Ein Bluey-Film kommt 2027 in die Kinos

Disney hat angekündigt, dass sein Programm für 2027 noch attraktiver wird, vor allem für sein jüngeres Publikum. Der Produktionsriese hat Pläne bekannt gegeben, einen Film inBluey Spielfilmlänge zu drehen, der bereits am 6. August 2027 in die Kinos kommen soll.

Der Film wird in Zusammenarbeit zwischen Walt Disney Studios, BBC Studios und Ludo Studios gedreht, und was das Filmemacher-Talent dahinter betrifft, können wir davon ausgehen, dass der Schöpfer von Bluey, Joe Brumm, den Film schreiben und Regie führen wird, wobei der Show-Veteran Richard Jeffrey auch als Co-Regisseur beteiligt ist. Amber Naismith von Happy Feet und The Lego Movie wird ebenfalls produzieren, neben Brumm, Justine Flynn für BBC Studios sowie Charlie Aspinwall und Daley Pearson von Ludo, alle als ausführende Produzenten. Disney Live Action und 20th Century Studios Präsident David Greenbaum wird den Film für Disney betreuen.

Wenn wir uns die Besetzung ansehen, sollten wir davon ausgehen, dass Melanie Zanetti und David McCormack als Mum und Dad zurückkehren werden, und weitere Informationen sind noch in der Schwebe.

Werden Sie sich Bluey im Sommer 2027 in den Kinos ansehen?