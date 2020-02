Ein Blick auf die Schatten von Those Who Remain

You watching Werben

Mit Those Who Remain hat sich das Indie-Team von Camel 101 ganz schön verhoben, denn ursprünglich sollte das Vorhaben bereits 2018 abgeschlossen werden. Wir verfolgen den Titel ja schon einige Zeit, doch dass das Horrorspiel des US-amerikanischen Studios erst im Frühjahr 2020 auf PC und Konsolen starten wird, das hat sich die kleine Mannschaft damals sicher nicht ausgemalt. Wir hatten vor kurzem die Gelegenheit uns in Berlin einen eigenen Eindruck des Projekts einzuholen und konnten die Entwickler im Zuge einer Anspielpräsentation treffen. Ob sich das lange Warten gelohnt hat?

Wir begannen ganz am Anfang des Spiels und werden in die Rolle eines Mannes versetzt, der am Ende seiner Kräfte ist. Die Szene startet wie ein typischer Krimi-Noir-Spielfilm: In einem verrauchten Büro sitzt ein Privatdetektiv vor chaotischer Kulisse und versucht, seine Probleme in Alkohol zu ertränken. Das klappt allerdings nicht so gut, wenn sich besagte Probleme via Telefon ankündigen. Unsere Affäre stimmt einem Treffen in einem abgelegenen Motel zu, wo unser Alptraum seinen Lauf nehmen soll.

In der heruntergekommenen Schabracke angekommen erkennen wir schnell, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. In der Rezeption begrüßt uns niemand, stattdessen finden wir an uns adressierte Nachrichten und Hinweise, mit denen wir die Tür zum vereinbarten Zimmer öffnen. Der Grund unseres Besuchs lässt sich jedoch nicht blicken, doch als wir das bemerken, sind wir längst in die Falle getappt. Unser Auto wird von einem Unbekannten gekapert und wir finden es wenig später brennend in einem Straßengraben, vom Fahrer fehlt natürlich jede Spur. Stattdessen bemerken wir bald, dass uns vom dunklen Wald am Rande des Weges aus unheilvolle Augen beobachten, die sich als gespenstische Hindernisse entpuppen.