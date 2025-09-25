Ein Blick auf die neuen Unterwasserumgebungen Dragon Quest I & II HD-2D Remake wird

HQ

Es sieht so aus, als ob Dragon Quest-Fans, selbst langjährige Fans, die die ursprünglichen Abenteuer auf dem NES gespielt haben, sich auf das kommende Dragon Quest I & II HD-2D Remake freuen können. Während des Xbox Showcase auf der Tokyo Game Show 2025 enthüllte Produzent Masaaki Hayasaka einen neuen Bereich namens Ocean Floor, der nicht im Originalspiel enthalten war.

Wir haben mit der Gruppe nicht nur eine wunderschöne Unterwasserlandschaft erkundet, sondern auch einige neue Seeungeheuer gesehen, die wir besiegen müssen, um die Meerjungfrauen, die friedlichen Bewohner des Meeres, zu retten.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake wird am 30. Oktober für Xbox, PS5 und Nintendo Switch-Konsolen veröffentlicht und ist vom ersten Tag an auch im Game Pass verfügbar.