Ein Blick auf den Unterschied zwischen OLED und Mini-LED mit Hisense auf der CES

Wir schauen heutzutage alle auf Bildschirme. Es sei denn, du hast irgendwie die Zeiten des Magazins zurückgebracht, liest du das gerade auf einem Bildschirm. Es gibt Geld zu verdienen, indem wir unsere großen Fernseher und Monitore mit besserer Helligkeit, lebendigeren Farben und schnelleren Bildwiederholraten erzielen – etwas, das Hisense schon lange weiß.

Auf der CES in diesem Jahr bekamen wir einen Überblick über alles, was der Tech-Riese zur Ausstellung gebracht hat, und besonders waren wir von ihren Mini-LED-Bildschirmen begeistert. Heutzutage dreht sich vielleicht alles um OLED, aber die über Mini-LED angebotenen Farben scheinen in einer ganz anderen Richtung zu liegen.

Sie können sich einige der beeindruckenden Funktionen der neuen Hisense-Reihe im Video unten ansehen, und falls Fernseher nicht Ihr Ding sind, haben wir uns auch die Kameras, Gaming-Monitore und mehr des Unternehmens angesehen.