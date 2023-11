Ein Biopic über Elon Musk ist in Entwicklung

HQ

Es war nur eine Frage der Zeit, bis der reichste Mann der Welt seinen eigenen Film erhielt. Variety hat bestätigt, dass bei A24 ein Biopic über Elon Musk in Entwicklung ist, das auf der jüngsten Biografie von Walter Isaacson basieren soll. Auch Darren Aronofsky (Requiem For A Dream, The Whale) wird Regie führen.

Die Quellen von Variety haben mitgeteilt, dass die Konkurrenz von Studios und Filmemachern hart war, aber A24 konnte den Bieterkrieg gewinnen.

Nachdem die Nachricht veröffentlicht wurde, bestätigte Musk sie in einem Beitrag auf X , indem er erklärte: "Ich bin froh, dass Darren es tut. Er ist einer der Besten."