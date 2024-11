Ein Besuch im LEGO Xmas Showroom in Madrid

HQ

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und LEGO hat uns gezeigt, was sie für diese Weihnachtszeit auf Lager haben, mit neuen Produkten und Spielen von einer Vielzahl von Marken und Zielen, und nicht nur Kinder: Erwachsene sind willkommen und werden ermutigt.

Wir waren in den LEGO Xmas Showroom in Madrid eingeladen und sahen 70 der 361 neuen Produkte, die LEGO in diesem Jahr auf den Markt gebracht hat. Dazu gehören langjährige LEGO-Serien wie LEGO City, LEGO Technic, LEGO Duplo und LEGO Ninjago sowie das jüngste LEGO Dreams, das die Fantasie von Kindern jeden Alters anregen soll.

Wenn Sie ein Fan von Filmen, Superhelden oder Videospielen sind, hat LEGO auch einige unglaubliche Neuzugänge in Marken wie LEGO Herr der Ringe (ein wirklich riesiger Barad-dûr), LEGO Jurassic World (eine Nachbildung eines T-Rex-Schädels), LEGO Harry Potter (eine neue Kammer des Schreckens) oder LEGO Disney (Simba). Sogar Wednesday, die Netflix-Serie, hat ein paar neue Sets bekommen.

LEGO hob besonders die Videospielmarken hervor: Sie hatten bereits LEGO Super Mario, LEGO Minecraft und LEGO Sonic, und in diesem Jahr haben sie The Legend of Zelda, Animal Crossing und Fortnite in ihren Lizenzkatalog aufgenommen.

Werbung:

In diesem Video können Sie sich selbst ein Bild von einigen der Produkte machen, die LEGO für die Feiertage bereit hat, mit einer größeren Preisspanne (über 200 Produkte unter 20 Euro) und Altersgruppen als je zuvor: LEGO ist nicht nur etwas für Kinder, und die Neuzugänge in den Serien LEGO Technic und LEGO Ideas bieten echte Herausforderungen für die Baumeister: vom McLaren P1 bis zur Kathedrale Notre-Dame!

HQ

LEGO

Werbung: