Ein bestätigter Tod und mehrere weitere Vermisste folgten einem gekenterten Boot in der Bucht von San Francisco

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Nachdem am Dienstag ein dreistöckiges Pontonboot gekentert war, ist mindestens eine Person gestorben und zwei weitere wurden von den Behörden als vermisst gemeldet. Lokale Nachrichten zeigten, dass das Boot unter der Wasseroberfläche in der Bucht von San Francisco in der Nähe der Insel Alcatraz sank.

Laut Reuters sagte San Franciscos Feuerwehrchef Dean Crispen, dass elf Rettungsschiffe nach den vermissten Personen gesucht haben, sie aber nicht finden konnten, als er auf einer Pressekonferenz sprach. Die Ursache des Untergehens ist unbekannt, und Gerüchte über ein Feuer an Bord des Bootes wurden inzwischen widerlegt.

Von allen 19 Passagieren schafften es 13 sicher an Land, während drei ins Krankenhaus gebracht wurden. Eine Person ist leider gestorben, und zwei weitere werden als vermisst gemeldet. "Wir führen weiterhin eine aktive Suche im Gebiet durch. Wir haben 11 Schiffe auf dem Wasser, die diese Suche durchführen. Wir werden stundenlang weitermachen, um sicherzustellen, dass wir diese beiden vermissten Personen finden, wenn möglich", sagte Crispen.