Ein Bericht legt nahe, dass Oneplus westliche Märkte aufgeben könnte

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Für einen der disruptivsten Smartphone-Hersteller der letzten Jahre, der laut Berichten kurz davor stehen könnte, den Betrieb in großen Teilen der Welt einzustellen. Quellen von 9to5Google behaupten, dass OnePlus seine Aktivitäten in weiten Teilen Europas und der USA einstellen und sich künftig auf Asien konzentrieren wird.

Es gibt keinen genauen Zeitplan, aber es wird erwähnt, dass Mitarbeiter an vielen Standorten bereits vor der Schließung, die bereits im April stattfinden könnte, benachrichtigt wurden und Abfindungspakete angeboten wurden. Der genannte Hintergrund ist ein sogenannter "strategischer Wandel", bei dem China und Indien als zukünftiger Markt für OnePlus identifiziert werden. Das geht auch Hand in Hand mit Berichten, dass die Marke in mehreren internationalen Märkten Schwierigkeiten hat und sich einfach nicht gut genug verkauft hat.

Als ob das nicht genug wäre, ist der Chef von OnePlus in Indien zurückgetreten und nach China zurückgekehrt, was die Spekulationen darüber weiter befeuert, dass intern etwas im Gange ist. OnePlus selbst hat diese Informationen jedoch nicht bestätigt, daher sollte die ganze Sache mit Vorsicht betrachtet werden. Wir hoffen sehr, dass das alles nicht wahr ist und dass wir uns weiterhin auf erschwinglichere Telefone und Tablets von OnePlus freuen können.

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