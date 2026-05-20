Ein bekannter Insider sagt, Onimusha: Way of the Sword "ist gut auf Kurs für dieses Jahr"

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Obwohl Regisseur Satoru Nihei den Fans Anfang dieses Frühjahrs versicherte, dass die Entwicklung von Onimusha: Way of the Sword gut läuft und das Spiel sich in der Endphase befindet, haben viele auf die fast ohrenbetäubende Stille um den Titel reagiert. Viele haben dies als Zeichen für eine unmittelbare Verzögerung gedeutet und hoffen nun, dass dies bei einer der Spielpräsentationen im Juni gezeigt wird.

Und hoffentlich wird genau das passieren. Laut dem fast immer zuverlässigen Leaker und Insider NateTheHate gibt es keinen Grund zur Sorge, und als er über soziale Medien nach dem Stand von Onimusha: Way of the Sword gefragt wurde, antwortete er: "Es ist gut auf Kurs für dieses Jahr."

Das gesagt, können wir nur weiter warten. Am 2. Juni veranstaltet Sony ein großes Event; am 5. Juni ist es Zeit für das Summer Game Fest; und am 7. Juni veranstaltet Microsoft die Xbox Games Show, hoffentlich erfahren wir bald mehr.