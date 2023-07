Ein Barbie filmisches Universum kommt

HQ

Mattel hat nach dem enormen Erfolg von Barbie bestätigt, dass es Pläne für ein filmisches Universum hat, das auf seinen Spielzeugen basiert.

Die Barbie-Filme haben bereits Hunderte von Millionen Dollar eingespielt und sind noch nicht einmal seit einer Woche erschienen. Wie Variety berichtet, hat Mattel jetzt ein unglaubliches Vertrauen, Filme rund um seine Produkte drehen zu können.

Zu diesen Filmen gehört eine Polly Pocket-Adaption unter der Regie von Lena Dunham mit Lily Collins in der Hauptrolle. Ein Barney-Film von Daniel Kaluuya ist ebenfalls in Arbeit, ebenso wie ein Thomas and Friends-Projekt von Marc Foster aus World War Z.

"Es ist ein sehr reichhaltiges Universum ... Es ist eine sehr breite und sehr elastische Marke, was die Möglichkeiten angeht", sagte Mattel-CEO Ynon Kreiz. "Am Anfang sagen wir nicht: 'Okay, lasst uns schon an Film zwei und drei denken.' Lassen Sie uns das erste richtig machen und es zu einem Erfolg machen. Und wenn man das tut, eröffnen sich sehr schnell Möglichkeiten, sobald man den ersten Film als erfolgreiche Darstellung eines Franchise auf der großen Leinwand etabliert hat. Erfolgreiche Filme eignen sich für weitere Filme. Unser Ziel ist es, Film-Franchises zu schaffen."

