Ein Bane & Deathstroke-Film kommt ins neue DCU

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Bereits 2024 angekündigt, als James Gunn und Peter Safran Ideen für ihr neues DCU ausarbeiteten, wurde der Crossover-Film Deathstroke und Bane inzwischen unter den Teppich gekehrt. Nun wird angenommen, dass die nächsten Schritte zur Entwicklung des Films unternommen werden, da ein Regisseur darauf bedacht ist, sich festzulegen.

Deadline hat gehört, dass Greg Mottola als Regisseur für den Spielfilm in Betracht gezogen wird. Mottola ist vielleicht bereits mit Fans des DCU vertraut, da er hinter einigen Episoden von Peacemaker steckte. Ein Drehbuch für den Bane & Deathstroke-Film wurde noch nicht abgegeben, aber 2024 gab es eines, geschrieben vom Moon Knight-Autor Matthew Orton. Es wird angenommen, dass Orton für eine Überarbeitung zurückkehren wird, falls Mottola die für den Regisseur festgelegte Wahl ist.

Bane und Deathstroke haben in Kanon-Comics bisher nicht miteinander interagiert. Obwohl sie in DC vs. Vampires und DCeased kurz gemeinsam zu sehen waren, wäre das eine ziemlich neuartige Erfahrung, falls der Film tatsächlich auf unsere Leinwände käme. Es war auch das erste Mal seit vielen Jahren, dass entweder Bane oder Deathstroke eine filmische Nachbildung erhielten.