Ein Bandenkrieg in einem sri-lankischen Gefängnis hat mehr als 25 Tote und Hunderte Verletzte gefordert

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Ein Aufruhr im Negombo-Gefängnis (Sri Lanka), ausgelöst durch einen Zusammenstoß rivalisierender Banden, dauert seit mehr als zwei Tagen an, wobei die Zahl der Todesopfer im Gefängnis nun über 25 beträgt, von denen sechs Gefängnisbeamte waren. Die Zusammenstöße begannen gestern, am Sonntag, und haben sich heute, Montag, in der Gewalt eskaliert, während die Bereitschaftspolizei versucht, den Aufstand niederzuschlagen. Das Gefängnis, das derzeit 2.400 Insassen beherbergt – darunter sowohl Langzeit- als auch Kurzzeitinsassen – wird zum Zeitpunkt des Schreibens evakuiert.

Angehörige der Insassen versammelten sich außerhalb des Gefängnisperimeters, wurden jedoch von der Polizei zerstreut. Ein Sprecher des Gefängnisministeriums sagte Journalisten (wie von Reuters berichtet), dass die Gewalt mit Drogenhandel in Verbindung stehe und die Untersuchung noch andauert.

Der Minister für Justiz und nationale Integration, Harshana Nanayakkara, sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. "Ich weiß, dass einige Waffen in die Hände der Gefangenen gelangt sind, aber im Moment kenne ich die genaue Anzahl nicht", sagte er.