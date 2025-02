Ein Bakugan-Film ist in Arbeit

HQ

Ein Film, der auf der beliebten Spielzeug- und Anime-Serie Bakugan basiert, ist in Arbeit. Der Film wird von der Spin Master Corporation zusammen mit Brad Peyton entwickelt, der den Film schreiben, inszenieren und produzieren wird.

Peyton ist bekannt für seine Arbeit an Dwayne Johnsons Rampage, der an den Kinokassen weit über 400 Millionen Dollar einspielte, sowie für Netflix' Atlas. Via Deadline hatte Peyton folgendes über die Entstehung des Bakugan-Films zu sagen:

"Bakugan ist bereit für die Verfilmung und ich bin begeistert, dass ich diejenige bin, die es zum ersten Mal auf die große Leinwand bringt... Ich bin zuversichtlich, dass wir ein Filmereignis auf die Beine stellen werden, das man gesehen haben muss und das der einzigartigen und epischen Welt von Bakugan gerecht wird."

Bakugan war ein Spielzeug, das 2007 auf den Pokémon- und Yu-Gi-Oh-Wahn aufsprang. Obwohl es erfolgreich war und über 1 Milliarde US-Dollar einbrachte, ist es lange her, dass es wirklich im Rampenlicht stand, was uns fragen lässt, wie beliebt das Franchise heute noch ist.