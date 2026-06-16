Ein B-52-Bomber stürzt in Kalifornien ab, wobei acht Menschen ums Leben kommen

HQ

Es wurde berichtet, dass ein B-52-Bomber direkt außerhalb der Edwards Air Force Base in Südkalifornien abgestürzt ist. Das Flugzeug fand abends in europäischer Zeit (und spätmorgens Ortszeit) statt und nahm an einer routinemäßigen Testmission teil, als es beim Start ein unbekanntes Problem auftrat und abstürzte.

Laut BBC News wurde der Absturz relativ schnell als nicht überlebensfähig eingestuft und die acht Passagiere wurden bestätigt, dabei ums Leben zu kommen. Was den Absturz beim Start verursacht hat, wurde bisher nicht entdeckt und geteilt, wobei der Prozess möglicherweise bis zu 30 Tage dauern kann.

Der Absturz beschränkte sich zumindest auf den außer Kontrolle geratenen Bereich der Basis, was bedeutet, dass trotz der Lage nördlich von Los Angeles keine weitere Lebensgefahr oder weitere Schäden durch den Vorfall bestand.

Über die Situation sagte Oberst James Hayes, dass die Passagiere "gemischte Besatzungen aus Militär, Regierungszivilisten und Regierungsauftragnehmern" umfassten.