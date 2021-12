Ein Auftritt vom Weihnachtsmann macht Battlefield 2042-Spieler wütend

HQ

Die Kritik an Battlefield 2042 scheint einfach nicht aufzuhören. Dieses Mal ist ein geleakter Skin die Ursache für den Unmut der Spieler. Dieser verwandelt einen der Spielcharakter, Boris Guskovsky, in den Weihnachtsmann höchstpersönlich. Den Aussagen in Foren zufolge sind viele der Battlefield-Spieler keineswegs Fan von dem eher ''abgedrehten'' Skin. In Kombination mit dem Fakt, dass das Spiel in einem kaputten Status mit jeder Menge Fehlern veröffentlicht wurde, sorgt der Skin auf Reddit für ordentlich Unruhe:

''Ich dachte mir schon, dass solche affigen Skins auftauchen würden. Aber DICE hat keine Sekunde gewartet und sie gleich in das erste Update gepackt. Unfassbar.''

''Dice macht genau das Gegenteil von dem Feedback. So tötet man sein eigenes Spiel.''

''DICE bitte hört auf.... es ist doch schon tot.''

''Wir alle wussten, dass solche Clowns-Uniformen irgendwann kommen würden, aber ich dachte, sie würden sechs Monate oder ein Jahr nach der Veröffentlichung warten. Sowas in dem Dreh.''

Auch Dice höchstpersönlich haben sich dazu entschlossen, auf Twitter eine Stellungnahme zu dem ganzen Thema abzugeben. Laut den Entwicklern wurden die zusätzlichen Inhalte schon lange im Voraus geplant und sind somit kein Produkt aktueller Entwicklungen:

''Die Entwicklung von Live-Diensten erfordert Arbeit mehrere Monate im Voraus und erlaubt es uns Optionen zu haben, wenn wir Meilensteine im ersten Jahr erreichen. Heutzutage haben wir andere Prioritäten, wir haben also die Skins, haben aber nicht vor alle von ihnen innerhalb dieser Feiertage zu veröffentlichen.''

Zusätzlich wurde klargestellt, dass einige der Skins lediglich in dem Portal-Modus des Spiels, ein Modus, in dem Realismus sowieso schon an zweiter Stelle steht, verwendet werden können:

''Wir erschaffen außerdem einige kosmetische Items speziell für den Battlefield Portal-Modus, um die Fantasie während dieser speziellen Events noch weiter auszubauen. Im Laufe unserer Live-Dienste werdet ihr vielleicht einige dieser auf einem Modus-beschränkten Items finden, die den Rest des Spiels aber nicht beeinflussen.''

DankePolygon