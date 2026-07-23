Ein aufstrebender Star muss die klinische Höllenstudie im offiziellen Trailer von Clayface durchstehen

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DC hat den offiziellen Trailer zu Clayface veröffentlicht, und wir können in dieser Superschurken-Ursprungsgeschichte jede Menge Body-Horror erwarten. Vor der Veröffentlichung im Oktober haben wir viele Einblicke darin, wie Clayface uns selbst die Haut kribbeln lässt, wenn sich der Körper eines Mannes gegen ihn wendet.

Matt Hagen (gespielt von Tom Rhys Harries) ist ein aufstrebender Stern in Hollywood. Nachdem er auf den Straßen von Gotham aufgewachsen ist, erlebt er seine eigene Geschichte vom Tellerwäscher zum Reichtum, lebt den Traum, als sein Leben plötzlich zum Albtraum wird. Nachdem er von einem Verbrecherboss aus Gotham grausam entstellt wurde, greift Hagen zu einem experimentellen Medikament, um seine frühere Schönheit wiederherzustellen.

Es funktioniert, zumindest für eine Weile. Dann, wie wir im Trailer sehen, beginnen Hautstücke zu hängen und fallen in klebrigen Schichten ab. Eine Szene, die uns sicher das Gefühl gibt, unser Mittagessen wiederzusehen, zeigt Hagen, wie er sich mit einer Schere die eigenen Augenlider aufschneidet.

Im Trailer sehen wir Hagens vollständige Verwandlung in Clayface nicht, aber seine massige, amorphe Gestalt wird ganz am Ende angedeutet. Dann müssen wir bis zum 23. Oktober warten, um es in all seiner Pracht zu sehen.